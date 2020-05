Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Vier Verletzte und geschätzte 7000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, 19. Mai, auf der Kreuzung Ulfkotter Straße/Bellendorfsweg in Scholven. Gegen 16.10 Uhr war eine 42-jährige Opel Astra-Fahrerin auf der Ulfkotter Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß die Gelsenkirchenerin mit dem Opel Meriva einer 23-Jährigen aus Gladbeck zusammen. Die junge Frau befand sich ebenfalls auf der Ulfkotter Straße in Fahrtrichtung Dorsten und wollte gerade nach links in den Bellendorfsweg abbiegen. Bei der Kollision erlitten die beiden Autofahrerinnen und ihre jeweiligen Mitfahrer (4, 47) leichte Verletzungen. Alle wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell