Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - hochwertiges Cabrio Audi A5 entwendet

Bocholt-Biemenhorst (ots)

In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Täter einen PKW Audi A5 Cabriolet in der Farbe schwarz. Dieser stand geparkt und verschlossen auf einem öffentlichen Parkplatz am Öwerhook. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein, diese verliefen jedoch negativ. Hinweise auf den/die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Bocholt zu wenden.

