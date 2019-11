Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Ahaus (ots)

Am Montagabend, gegen 17:53 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Ahaus zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Dabei befuhr ein 51-jähriger Mann aus Heek die Bahnhofstraße aus Richtung Königstraße kommend in Richtung Heek. In Höhe eines Eiscafes wollte ein 86-jähriger Mann mit einer Gehhilfe die Straße überqueren und übersah dabei den herannahenden Pkw des 51-jährigen Fahrers aus Heek. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und dem Pkw, wobei der 86-jährige Fußgänger schwer verletzt wurde. Er wurde umgehend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße in Ahaus gesperrt.

