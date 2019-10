Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechselgeldbetrug in der Rheingalerie

Ludwigshafen (ots)

Am 16.10.2019, gegen 16.45 Uhr, bestellte eine unbekannte Frau an einem Gastronomiestand in der Rheingalerie eine Cola. Dabei bat sie die Verkäuferin, ihr einen 50 Euro Schein zu wechseln. Diese wechselte den Schein in zwei 20 Euro und einen 10 Euro Schein um. Den 50 Euro Schein bekam sie jedoch nicht von der Täterin. Diese war etwa 28-30 Jahre alt und circa 1,60 m groß. Sie hatte dunkle schulterlange Haare, große Augen und trug eine dunkle Hose sowie eine Jeansjacke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

