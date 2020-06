POL-LG: ++ Mulcher abtransportiert - "Wer sah möglicherweise Täter mit Unimog mit Ladekran und Anhänger?" ++ Zeugen nach Fast-Kollision gesucht - Autofahrer nimmt Radfahrer den Vorrang ...

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Presse - 16.06.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Drogeriemarkt scheitert

In die Räumlichkeiten einer Drogerie in der Grapengießerstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zum 16.06.20 einzubrechen. Dabei machten sich die Täter an einer Glasschiebetür zu schaffen, lösten jedoch Alarm aus und ergriffen die Flucht. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Einbruch in Wohnwagen

In einen Wohnwagen auf dem Campingplatz Auf den Bergen brachen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 15.06.20 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür und erbeuteten Bargeld sowie ein Telefon. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Lüneburg - Zeugen nach Fast-Kollision gesucht - Autofahrer nimmt Radfahrer den Vorrang - Radler stürzt und verletzt sich

Zeugen für einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht sucht die Polizei Lüneburg. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte ein unbekannter Autofahrer in den Nachmittagsstunden des 11.06.20 gegen 15:45 Uhr einem 50-Jährigen Radfahrer in der Lüneburger Straße - Einmündung Häcklinger Weg beim Einbiegen genommen, so dass der Radfahrer eine Vollbremsung hinlegen musste und zu Fall kam. Der Mann erlitt Verletzungen; der Autofahrer fuhr weiter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131-8306-2442 bzw. -2215, entgegen.

Melbeck - leerstehende Fischerhütte brennt

Aus bis dato ungeklärter Ursache geriet in den Abendstunden des 15.06.20 eine leerstehende Fischerhütte im Heinser Weg/ am Glindenbruch in Brand. Die Hütte brannte gegen 20:45 Uhr komplett aus, so dass ein Sachschaden von gut 300 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Reifen zerstochen

Alle vier Reifen eines in der Bachstraße abgestellten Pkw Daimler zerstachen Unbekannte in der Nacht zum 15.06.20. es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Linienbusfahrer muss ausweichen - Bushäuschen touchiert - Verursacher flüchtet

Nach einem unbekannten Fahrzeugführer fahndete die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 16.06.20 auf der Landesstraße 255. Der Pkw-Fahrer war gegen 06:20 Uhr unvermittelt nach rechts auf die Lüneburger Straße eingefahren, so dass ein entgegenkommender Fahrer eines Linienbusses ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der Bus touchierte dadurch ein Wartehäuschen, wodurch die Scheiben des Busses zerbersten. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs - Kokain und Marihuana im Spiel

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault Twingo stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 15.06.20 im Ortskern von Liepehöfen. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 23:30 Uhr stellten die Beamten dabei den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Kokain verlief positiv. Auch ein 20-Jähriger Mitfahrer stand dabei unter dem Einfluss von Drogen. Bei diesem fanden die Beamten in einem Rucksack Marihuana, welches sichergestellt wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Uelzen

Wriedel/Brockhöfe - hochwertigen Mulcher abtransportiert - "Wer sah möglicherweise Täter mit Unimog mit Ladekran und Anhänger?"

Einen hochwertigen Mulcher (landwirtschaftliches Gerät) transportierten Unbekannte in der Nacht zum 16.06.20 von einem Betriebsgelände eines Hofes/Schleppdach einer Scheune in der Dorfstraße ab. Die Täter hatten sich der Spurenlage zur Folge über eine rückwärtige Zuwegung mit einem Art Unimog mit Ladevorrichtung dem Gelände genähert und den roten Mulcher der Marke Dragoner vermutlich mit einem Anhänger abtransportiert. Dabei fuhren die Täter gegen 01:15 Uhr mit den Fahrzeugen in Richtung Ellerndorf davon. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen oder Hinweisgeber, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, in Verbindung zu setzen.

++ Ein Foto des roten Mulchers kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 16.06.20 auf der Bundesstraße 4 - Hoystorfer Berg. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 11 Verstöße; acht Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Dabei ist auch der Tagesschnellste, der mit 147 km/h gemessen wurde.

Bad Bevensen - "Schüsse am Kanal"

Nachdem Zeugen in den Nachtstunden zum 16.06.20 im Bereich des Elbe-Seiten-Kanals mehrere Schüsse meldeten, konnte die Polizei kurze Zeit später gegen 01:45 Uhr einen alkoholisierten 23-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe sowie drei 26, 33 und 43 Jahre alte Begleiter feststellen. Die Waffe stellten die Beamten sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 26 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes C200 stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 16.06.20 auf der Kreisstraße 11. Dabei stellten die Beamten gegen 01:20 Uhr bei dem 26 Jahre alten Fahrer den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv, so dass entsprechende Verfahren eingeleitet wurden.

