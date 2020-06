Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Pkw überholt Radfahrer mit zu geringem Abstand - Senior stürzt - Autofahrer fährt weiter ++ Fahrräder gestohlen - Täter erwischt ++ Einschleichdiebe stehlen Modeschmuck ++

Lüneburg (ots)

Presse - 17.06.2020 ++

Lüneburg

Bardowick - Fahrräder gestohlen - Täter erwischt

Zwei polizeilich bekannte Jugendliche wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie am Bardowicker Bahnhof Fahrräder stahlen. Einem der 14 Jahre alten Jungen gelang es zu flüchten, der zweite wurde jedoch gestellt und das Fahrrad, das er bei sich hatte von der Polizei sichergestellt; es handelt sich um ein rotes Fahrrad der Marke Giant. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades kann sich bei der Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, in Verbindung setzen.

Lüneburg - Taschendiebe stehlen Geldbörse

Einer 50-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg wurde am 16.06.20, zwischen 13.00 und 13.30 Uhr, die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die 50-Jährige hielt sich in diesem Zeitraum in einem Textilwarengeschäft in der Große Bäckerstraße auf. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und persönliche Papiere. Insgesamt entstand ein Schaden von geschätzten 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Einschleichdiebe stehlen Modeschmuck

Zwei unbekannte Täter betraten am 16.06.20, gegen 15.10 Uhr, ein unverschlossenes Wohnhaus in der Heinestraße, als einer der Bewohner gerade den Müll nach draußen brachte. Im Haus suchten die Täter gerade nach Wertgegenständen, als sie von einer 81 Jahre alten Hausbewohnerin bemerkt wurden. Die Seniorin schrie die Täter an, die daraufhin die Flucht ergriffen. Gestohlen wurde Modeschmuck im Wert von ca. 20 Euro. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Täter südeuropäischer Herkunft. Einer der Täter war ca. 50 Jahre alt, schlank, ca. 160 bis 175 cm groß und mit einer dunkelgrauen Strickjacke bekleidet. Der zweite Täter war kräftig gebaut, ca. 35 Jahre alt, 175 bis 188 cm groß und mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Barum - Diebstahl aus Kofferraum

Unbekannte stahlen aus dem Kofferraum eines BMW Mini, der am Barumer See abgestellt war, u.a. ein Mobiltelefon und Bargeld. Die Tat ereignete sich am 16.06.20, zwischen 12.10 und 16.30 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Sumte - GPS-Display aus Traktor gestohlen

Das Display eines GPS-Gerätes stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 15. auf den 16.06.20 aus der Fahrerkabine eines auf einem Werkstattgelände in der Hauptstraße/an der Landesstraße 244 abgestellten Traktors John Deere. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Pkw überholt Radfahrer mit zu geringem Abstand - Senior stürzt - Autofahrer fährt weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen Fahrer eines Pkw Skoda Fabia nach einem Vorfall in den Nachmittagsstunden des 16.06.20 in der Lüchower Straße. Der Pkw hatte nach derzeitigen Ermittlungen gegen 16:00 Uhr einen 81 Jahre alten Fahrradfahrer mit zu geringem Abstand überholt, so dass der Senior touchiert wurde und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Skoda-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei ermittelt.

Lemgow, OT. Schweskau - Blitzableiter auf Sporthalle beschädigt

Auf das Dach der Sporthalle in der Schulstraße kletterten vermutlich Jugendliche im Zeitraum vom 15. auf den 16.06.20. Dabei beschädigten die Personen den Blitzableiter und warfen darüber hinaus auch noch einen Stein gegen die Sporthallenwand, so dass ein Schaden von gut 250 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Gartow - Lebensmittel geklaut

Aus dem rückwärtigen Bereich eines Einkaufsmarktes in der Springstraße stahlen Unbekannte in den späten Abendstunden des 16.06.20 einige Kisten mit Lebensmitteln. Die Täter luden diese gegen 22:25 Uhr in ein Fahrzeug und fuhren damit davon. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-97963-0, entgegen.

Uelzen

Gerdau - betrunken verunfallt

Im Kurvenverlauf der Bundesstraße 71 zwischen Munster und Uelzen im Bereich Gerdau verunfallte ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Passat in den späten Abendstunden des 16.06.20. Der alkoholisierte bulgarische Staatsbürger kam gegen 23:15 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4700 Euro.

Suderburg - betrunkener Mofa-Fahrer - 2,1 Promille

Einen betrunkenen Fahrer eines Mofa stoppte die Polizei in den Abendstunden des 16.06.20 in der Marktstraße. Bei der Kontrolle des 56-Jährigen stellten die Beamten bei diesem gegen 19:50 Uhr einen Alkoholwert von 2,1 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Rosche - von der Straße abgekommen - mit Birnenbaum kollidiert

Alleinbeteiligte verunfallte ein 23 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo in den Abendstunden des 16.06.20 auf dem Malchauer Weg. Der junge Mann war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Birnenbaum und blieb auf einem Acker stehen. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

