Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person nach Baumkollision

Hildesheim (ots)

BOCKENEM,OT Schlewecke(hep): Am 12.06.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der L 497 zwischen Henneckenrode und Schlewecke zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Eine 26-jährige Bockenemerin befuhr mit ihrem Pkw Seat die L 497 von Henneckenrode in Richtung Schlewecke. Nach dem Recyclinghof Schlewecke kam sie nach rechts von Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Schutzplanke und einen Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin wurde in ein Hildesheimer Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Schlewecke sowie die Straßenmeisterei Bockenem kamen zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden bzw. Erdreich auszuheben. Es entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

