Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Elze/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am 11.06.20, gegen 19.45 Uhr, wollte ein 10-jähriges Mädchen aus Elze die Straße Meyermathe in Elze, Höhe der Einmündung der Schmiedetorstraße, überqueren. Aus Richtung Oeseder Straße kam ein PKW und erfaßte das Mädchen. Das Mädchen stürzte und zog sich eine Knieverletzung und diverse Schürfwunden zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Fahrerin des PKW stieg aus und fragte das Mädchen, ob es verletzt sei. Obwohl dieses von dem Mädchen bejaht wurde, fuhr die Fahrerin davon, ohne ihre Personalien anzugeben bzw. die Polizei zu benachrichtigen. Bei der Fahrerin soll es sich um eine jüngere Frau mit schulterlangen Haaren und einer Brille gehandelt haben. Sie soll von eher kleiner Statur gewesen sein. An ihrem Hals war ein Tattoo sichtbar, ähnlich einer Fledermaus. Bei dem PKW soll es sich um ein silbernes Fahrzeug, möglicherweise Marke Mercedes-Benz, mit HI - Kennzeichen, gehandelt haben. Im Kennzeichen erkannte das Mädchen noch den Buchstaben A. Näheres zum Kennzeichen ist nicht bekannt. An der Beifahrertür des PKW soll sich ein "Fahranfänger" Aufkleber befinden. Die Polizei Elze bittet Personen, die Zeuge des Vorfalls waren oder Hinweise auf die unfallflüchtige Fahrerin oder den PKW geben können, sich unter der Telefonnummer 05068/ 93030 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell