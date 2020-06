Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Häusliche Gewalt in Zeiten von Corona -"Hast du das auch gehört?"-

Hildesheim (ots)

(win) Corona stellt unsere Gesellschaft vor teils noch nie dagewesene Herausforderungen, auch die Polizei spürt diese Veränderungen. Durch die Einschränkungen sozialer Kontakte und des öffentlichen Lebens nehmen erfreulicherweise auch Straftaten ab, trotzdem gibt es laut Einschätzung von Experten Bereiche in denen wohl eine hohe Dunkelziffer zu erwarten ist- gemeint ist häusliche Gewalt. Die aktuell geltenden Kontaktsperren verstärken die Kontrolle des Täters und es wird für das Opfer schwieriger sich Hilfe und Beratung zu holen. In dieser schwierigen Zeit ist das soziale Umfeld somit bedeutsamer denn je. Aufmerksame Nachbarn, Ärzte und Bekannte haben an dieser Stelle eine besondere Chance zu helfen indem sie Zivilcourage zeigen. Durch aufmerksames Hinsehen und Handeln können sie helfen- wie zeigt eine aktuelle Initiative des niedersächsischen Landespräventionsrats. Dieser hat dazu die Initiative "Hast du das auch gehört?" gestartet um die Bevölkerung für das Thema Häusliche Gewalt zu sensibilisieren und einen Ausweg aufzuzeigen. Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unterstützt diese Initiative vor Ort und leistet Präventionsarbeit. In den vergangenen Wochen sind durch die Bachelor-Praktikanten des Polizeikommissariats Flyer und Plakate an Orten wie Arztpraxen, Apotheken und Supermärkten verteilt worden, um die Bürgerinnen und Bürger in und um Bad Salzdetfurth auf die Aktion aufmerksam zu machen. Die Polizei Bad Salzdetfurth bedankt sich an dieser Stelle auch bei allen anderen, die diese Aktion unterstützen. Weiterführende Informationen zu der Initiative finden sich auch unter www.auchgehört.de. Sollten Betroffene Hilfe benötigen, so sollten sie nicht zögern sich an das bundesweite Hilfetelefon unter der Nummer 08000 116 016 zu wenden. Im Notfall soll immer die Polizei unter der 110 kontaktiert werden.

Für Rückfragen steht das PK Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 zur Verfügung.

