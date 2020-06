Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen/Emmerke: Pkw gegen Baum

Hildesheim (ots)

Giesen/Emmerke (jb), Am Mittwoch, gg. 17.35 Uhr kollidierte ein 38-jähriger Hildesheimer mit seinem Renault Kleintransporter bei Emmerke mit einem Baum und wurde dabei verletzt. Der Fahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er die Calenberger Landstraße von Rössing in Richtung Emmerke befuhr. Auf dieser Strecke soll ihm auf seinem Fahrstreifen ein großes Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw, entgegengekommen sein, sodass er nach rechts ausweichen musste. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs verblieb nicht am Unfallort. Der Hildesheimer kam verletzt in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden. Insgesamt wird der Schaden auf 25.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle musste für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn 4 Stunden gesperrt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Hinweise zu dem großen Fahrzeug geben können, den der Unfallbeteiligte Hildesheimer beschreibt, kontaktiert bitte die Polizei in Sarstedt, Tel.: 05066/9850.

