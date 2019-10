Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Einbrechertrio nach Einbruch in Discounter festgenommen

Heidelberg (ots)

Am Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie in einen Discounter in der Mannheimer Straße eingebrochen wurde. Mit einem Brecheisen wurde die Glasschiebetür aufgehebelt. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in Richtung Oberdorfstraße. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte im Rahmen der Fahndung mit insgesamt acht Streifenwagen in Tatortnähe drei Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 20 Jahren festnehmen. Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes wurde das von dem Trio benutzte Auto aufgefunden und sichergestellt. Der Fiat war kurzgeschlossen und seit Anfang September als gestohlen gemeldet. Bei der Absuche des Parkplatzes konnten Einbruchswerkzeug, Handschuhe und Vermummungsgegenstände aufgefunden werden, ebenso eine geringe Menge Rauschgift. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die jungen Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen.

