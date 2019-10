Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 58-jähriger Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und leistet bei der Festnahme heftigen Widerstand - Geschädigte gesucht

Heidelberg/Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 58-jähriger Fahrer eines Hyundai ist am Samstagmorgen gegen 0:45 Uhr aus bislang noch nicht feststehenden Gründen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Nach einer Verfolgungsfahrt wurde der 60-Jährige schließlich festgenommen, dabei leistete er heftigen Widerstand. Der Fahrer war zunächst in der Dossenheimer Landstraße aufgefallen, da er zu schnell fuhr. Als er überprüft werden sollte, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßenzüge in Handschuhsheim. In der Burgstraße fuhr er über den Gehweg an einem Streifenwagen vorbei, der die Straße blockiert hatte. Anschließend flüchtete er mit hoher Geschwindigkeit auf der B 3 in Richtung Dossenheim, wo er mehrere Ampeln bei Rotlicht überquerte. Weiter ging die Fahrt in Richtung Schriesheim, wo der Fahrer das Auto im Industriegebiet in der Robert-Bosch-Straße mit einem platten Vorderreifen abstellte und zu Fuß flüchtete. Der 60-jährige konnte eingeholt und festgenommen werden. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord übernommen. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 60-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45690 bei der Polizei zu melden.

