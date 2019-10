Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat samt Betonfundament mit Traktor aus Verankerung gezogen und weggefahren - Polizei sucht Zeugen

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße mit einem Traktor einen Zigarettenautomat samt Betonfundament aus der Verankerung gezogen und ca. 60 Meter weggefahren. Der Automat wurde von einem Zeugen gegen 8.15 Uhr auf einer Wiese, etwa 60 Meter vom Aufstellort entfernt, aufgefunden. Der Automat war nicht aufgebrochen worden, der verständigte Automatenbetreiber nahm das Bargeld und die Zigaretten an sich. Ein weiterer Zeuge hatte am Freitagmorgen zwischen 1:15 und 1:30 Uhr Schleifgeräusche vernommen, diesen aber zunächst keine Bedeutung zugemessen. Dabei dürfte es sich um die Tatzeit gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

