Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Blumenkübel Scheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag kurz nach 20 Uhr hat ein unbekannter Täter in einem Beherbergungsbetrieb in der Hauptstraße mit einem vor dem Haus stehenden Blumenkübel eine Scheibe eingeworfen. Anschließend flüchtete die dunkel gekleidete Person in Richtung Rathaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

