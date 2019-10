Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 17-jähriger Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 14.20 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher in der Unterführung Rollbühlstraße/Mannheimer Straße auf frischer Tat beim Sprayen festgenommen. Der vermummte Jugendliche hatte die Wände mit Graffitis beschmiert. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Tasche wurden zwölf Spraydosen gefunden. In seiner Hosentasche hatte er einen angerauchten Joint. Die Spraydosen und der Joint wurden sichergestellt, der Jugendliche wurde von einem Erziehungsberechtigten auf dem Revier abgeholt. Die weiteren Ermittlungen führt das Haus des Jugendrechts des Kriminalkommissariats Mannheim.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell