POL-LG: ++ Pkw in Serie zerkratzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest ++ betrunken unterwegs - Führerschein sichergestellt ++ Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver ++

Pkw in Serie zerkratzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest ++ betrunken unterwegs - Führerschein sichergestellt ++ Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver

Lüneburg (ots)

Presse - 19.06.2020

Lüneburg

Lüneburg - Einbrecher stehlen Bargeld

Am 18.06.20, zwischen 06.30 und 19.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter u.a. Bargeld aus einer Wohnung in der Rotehahnstraße. Die Wohnungstür wurde nach bisherigen Erkenntnissen aufgedrückt, so dass kein Schaden an der Tür entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw in Serie zerkratzt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Ein 41 Jahre alter, polizeilich bekannter Mann steht im dringenden Verdacht am Abend des 18.06.20 ca. 16 Pkw unterschiedlicher Marken, die in den Straßen Auf dem Schmaarkamp, Albert-Schweitzer-Straße und Tobakskamp abgestellt waren derart zerkratzt zu haben, dass Sachschäden von ca. 40.000 Euro entstanden. Den eingesetzten Polizeibeamten gelang es den 41-Jährigen noch am Abend vorläufig festzunehmen. Eine Zeugin hatte den Tatverdächtigen beobachtet und ein weitere Zeuge hatte ihn schließlich bis zu einem Einkaufsmarkt verfolgt. Der 41-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Zusammenhang mit erst jüngst begangenen Taten in der Straße Sternkamp wird überprüft.

Lüneburg - Einbruch in Garage

In der Nacht zum 19.06.20 brachen unbekannte Täter in eine zu dem Friedhof in der Lauensteinstraße gehörende Garage auf. Aus der Garage wurden u.a. vier Handrasenmäher der Marke Honda gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - volltrunken mit Fahrrad verunfallt

In den frühen Morgenstunden des 19.06.20 befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Fahrrad die Uelzener Straße. Vermutlich fuhr sie über einen Stock, kam in Folge mit ihrem Fahrrad zu Fall und verletzte sich leicht. Die Fahrradfahrerin stand zum Zeitpunkt des Unfalles erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 18.06.20, gegen 15.00 Uhr, streifte eine 40-Jährige im Vorbeifahren mit ihrem VW einen Skoda, der in der Bahnhofstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Die VW-Fahrerin fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine aufmerksame Zeugin hatte den Vorfall jedoch beobachtet und die Polizei informiert. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 07.30 und 14.10 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter gegen einen BMW, der auf einem Parkplatz in der Straße Auf der Hude abgestellt war. An dem BMW entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - betrunken unterwegs - Führerschein sichergestellt

Einen betrunkenen Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 18.06.20 im Develangring. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,09 Promille fest. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sicher.

Dannenberg, OT. Splietau, Lemgow, Woltersdorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 18.06.20 an verschiedenen Stellen im Landkreis Lüchow-Dannenberg. In der Ortschaft Splietau waren insgesamt zwei Fahrer dabei zu schnell unterwegs. In Lemgow auf der Landesstraße 260 waren zwei weitere Fahrer zu schnell und in Woltersdorf auf der Bundesstraße 493 wurden fünf Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen.

Uelzen

Wrestedt, OT. Esterholz - Motorradfahrer stürzt nach Überholmanöver

Leichte Verletzungen erlitt ein 69 Jahre alter Fahrer eines Motorrads Yamaha in den Mittagsstunden des 18.06.20 auf der Landesstraße 270. Der Senior wollte gegen 11:00 Uhr an einem verkehrsbedingt haltenden Pkw Suzuki vorbeifahren, übersah den Gegenverkehr und touchierte den Suzuki, so dass er stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 18.06.20 auf der Landesstraße 233 zwischen Oetzfelde und Ebstorf. Dabei waren insgesamt. Dabei waren insgesamt drei Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der Schnellste, ein 56 Jahre alter Motorradfahrer, wurde mit 116 bei erlaubten 80 km/h gemessen.

