Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall mit zwei Schwerverletzten

Lingen (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der Frerener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein 49-jähriger Mann war mit seinem PKW auf der Umgehungsstraße unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Laxten nach links in Richtung Thuine fahren wollte. Dabei übersah einen von links in Richtung Stadtmitte fahrenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der 49-jährige Mann, wie auch der 72-jährige Fahrer des Mercedes schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden.

