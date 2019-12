Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lingenfeld (ots)

Totalschaden eines PKW und eine beschädigte Hausfassade sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagabend gegen 23:15h in Lingenfeld in der Hohesteggasse. Ein 36-jähriger VW Fahrer kam aufgrund Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hausecke. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 6000 Euro belaufen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell