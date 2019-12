Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - - Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 03.12.19, gegen 07.10 Uhr, wurde die Polizei Bad Dürkheim von der Integrierten Leitstelle darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Bruchstraße zu einem Unfall mit einer verletzten Person gekommen sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein 48-jähriger Kleinkraftradfahrer, der die Bruchstraße aus Richtung Reiterverein kommend in Richtung B 37 gefahren war, von einem 35-jährigen Daimler-Benz-Fahrer, der aus Richtung B 37 gekommen war, beim Linksabbiegen in Richtung Philipp-Krämer-Ring übersehen worden war. Der 48-Jährige, der sich bei dem Unfall eine schwere Verletzung am Bein zugezogen hatte, wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus in Ludwigshafen eingeliefert. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell