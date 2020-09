Polizei Hagen

POL-HA: Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht in Altenhagen

Hagen (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch (09.09.2020) gegen 12:50 Uhr beschädigte ein 60-Jähriger das geparkte Fahrzeug eines 34-Jährigen in der Augustastraße. Nach bisherigen Ermittlungen öffnete der Hagener seine Fahrertür und stieß dabei gegen das Fahrzeug eines Wülfrathers. Die Beifahrerin, welche zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeug saß, bemerkte dies und sprach den Mann auf den Vorfall an. Dieser entfernte sich jedoch zu Fuß, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Während der Unfallaufnahme durch einen Polizeibeamten erschien der Mann wieder vor Ort und gab erst nach mehrfacher Aufforderung seinen Namen an. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Gegen den Hagener wurde eine Anzeige geschrieben. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell