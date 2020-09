Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannte Täter entwenden Einzelteile von Roller

Hagen (ots)

Am Mittwoch (09.09.2020) entwendeten unbekannte Täter, in einem Tatzeitraum von 12:45 bis 22:30 Uhr, Fahrzeugteile eines Rollers in der Dieckstraße in Hagen-Wehringhausen. Nach bisherigen Ermittlungen stellte ein 46-Jähriger seinen Roller auf dem Gehweg im Bereich einer Firma ab. Gegen Abend bemerkte er dann den Diebstahl von Einzelteilen seines Rollers. Täterhinweise konnten vor Ort nicht erlangt werden. Das Fachkommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im angegebenen Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986-2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (kh)

