POL-HA: Polizeiwache Hohenlimburg wieder für Publikumsverkehr geöffnet

Hagen (ots)

Der Umbau der Polizeiwache Hohenlimburg ist abgeschlossen. Ab sofort versehen die Beamtinnen und Beamten der Wache ihren Dienst wieder in der Liegenschaft in der Freiheitsstraße. Die Wache ist durch den neuen Eingang, über den Parkplatz der Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg, unmittelbar an der Brücke über die Lenne gelegen, zu erreichen.

Bürgerinnen und Bürger können ihr Anliegen in der Zeit von 05:30 Uhr bis 21:30 Uhr direkt an die Polizistinnen und Polizisten der Wache Hohenlimburg richten. Innerhalb der Nachtzeit können Sie weiterhin die Wachen Innenstadt oder Hoheleye aufsuchen, die rund um die Uhr besetzt sind. Außerhalb der Öffnungszeiten der Wache Hohenlimburg ist wie bisher eine ständige Präsenz durch Streifenwagen in Hohenlimburg sichergestellt. In dringenden Fällen sollte stets die Notrufnummer 110 gewählt werden.

Die modernisierte Polizeiwache Hohenlimburg wird am 21. September zusammen mit NRW Innenminister Herbert Reul eingeweiht.

