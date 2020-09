Polizei Hagen

POL-HA: Alleinunfall mit E-Scooter

Hagen (ots)

Am Mittwoch (09.09.2020) verletzte sich, gegen 16:10 Uhr in der Franzstraße, ein E-Scooter Fahrer bei einem Alleinunfall leicht. Nach bisherigen Ermittlungen verlor der 20-Jährige, aus bislang ungeklärter Ursache, die Kontrolle über seinen Roller und kam zum Fall. Der Hagener verletzte sich dabei leicht und wurde in einem Hagener Krankenhaus behandelt. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell