POL-SI: Auffahrunfall: 17-Jähriger Motorradfahrer verletzt - #polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Donnerstag (20.08.2020) ist ein 17-jähriger Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Gegen 18 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die L 906 in Fahrtrichtung Bad Berleburg und wollte auf den Parkplatz des dortigen Schulzentrums abbiegen. Der hinter ihr fahrende Motorradfahrer fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf und stürzte. Der Rettungsdienst transportierte den 17-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000,- Euro.

