Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200819-3-pdnms Beschädigung eines Hochsitzes, Zeugen gesucht

Mielkendorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Mielkendorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 18.08.20 um 09.45 Uhr teilte der zuständige Revierjäger der Polizei mit, dass an einem seiner Hochsitze im Bereich des Steinfurther Weges in Mielkendorf Beschädigungen vorgenommen wurden. So haben bisher Unbekannte mehrere Balken des Hochsitzes durchgesägt, so dass dieser sich nun in Schräglage befindet und nicht mehr benutzt werden kann. Der Sachschaden beläuft sich auf 400,--EUR. Der Revierjäger selbst lobt für Hinweise, die zur Tataufklärung führen, eine Belohnung in Höhe von 1.000,--EUR aus. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Flintbek unter der Tel.: 04347/9029680 zu melden.

