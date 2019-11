Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Arbeitsreiches Wochenende: Gasgeruch und Menschenrettung

Zu drei Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau am gestrigen Samstag und heutigen Morgen ausrücken.

Am Samstag (09.11.2019) alarmierten um 7:26 Uhr besorgte Hausbewohner an der Alten Landstraße die Feuerwehr. Sie hatten Gasgeruch an der Heizungsanlage wahrgenommen. Vorgenommene Messungen konnten jedoch keinen Hinweis auf einen Gasaustritt geben. Zur Sicherheit wurde die Anlage stillgelegt.

Um 22:11 Uhr eine weitere Alarmierung. Ein Wachdienst hatte die Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem holzverarbeitenden Betrieb an der Borschelstraße gemeldet. Hier hatte ein Brandmelder in einem Spänebunker ausgelöst. Es konnte jedoch kein Brand festgestellt werden.

Heute (10.11.2019) erfolgte eine Alarmierung um 6:20 Uhr. In einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße hatte ein gestürzter Bewohner selbständig Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Er war gegen Mitternacht in seiner Wohnung gestürzt und konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstüre geöffnet. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst betreut, konnte jedoch in der Wohnung verbleiben. Auf die Frage, nach dem späten Anruf gab er zu: "Ich wollte euch nicht so früh wecken, auch ihr habt Schlaf verdient".

Am Wochenende im Einsatz waren über 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau unter Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

