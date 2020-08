Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200819-2-pdnms Unfall Krad - PKW, Neudorf-Bornstein, B 76

Neudorf-Bornstein/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Neudorf-Bornstein/Am 18.08.20 um 13.00 Uhr befuhr eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin die B 76 in Richtung Eckernförde. In Höhe der Gemarkung Achsenkamp überholte sie verbotswidriger Weise eine Fahrzeugkolonne. Beim Wiedereinscheren bemerkte sie den blauen Renault Twingo, der nach links auf ein Grundstück wollte, zu spät und prallte auf den Twingo. Die Fahrerin stürzte mit ihrem Krad und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit einem Audi A3 zusammen. Wie durch ein Wunder wurde die 26jährige nur leicht verletzt und kam ebenso wie die leicht verletzte 62jährige Audi-Fahrerin in die Uni-Klinik nach Kiel. Der Gesamtschaden beträgt 6.300,--EUR.

