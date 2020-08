Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200819-1-pdnms Unfall Krad - PKW, Nortorf

Nortorf (ots)

Nortorf/Am 18.08.20 um 18.44 Uhr ereignete sich in Nortorf, Lohkamp ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 41 Jahre alter Fahrer eines Daihatsu Sirion fuhr vom Parkplatz eines Discounters kommend nach rechts auf die Straße Lohkamp. Dabei übersah er den von links herannahenden 54jährigen Kradfahrer. Dieser versuchte noch mit einem Linksschwenk seiner Harley-Davidson eine Kollision zu vermeiden. Dies gelang jedoch nicht mehr, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Sturz wurde der Kradfahrer bewusstlos. Er wurde mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in die Imlandklinik nach Rendsburg verbracht. Der Fahrer und die Beifahrerin des Daihatsu blieben unverletzt. Der Unfallschaden beträgt 6.000,--EUR.

