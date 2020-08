Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200818-3-pdnms Brand eines Bauwagens und Strohballen, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 17.08.20 um 21.38 Uhr wurde ein Feuer auf einer Koppel hinter der Hermann-Ivers-Straße gemeldet. Ein auf dem Feld stehender Bauwagen stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Flammen. Des Weiteren brannten eine Vielzahl von Strohballen. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer gegen 01.30 Uhr zu löschen. Allerdings waren immer wieder Nachlöscharbeiten von Nöten. Die Schadenshöhe wird zurzeit mit 5.000,--EUR angegeben. Allerdings wurde der Bauwagen aufgrund der Dunkelheit und des Brandes noch nicht in Augenschein genommen. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, ob es sich um Brandstiftung handelt. Zeugen, die in der Nacht es verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/89212600 zu melden.

