POL-NMS: 200818-1-pdnms Sperrung der Kanaltunnel, Rendsburg

Rendsburg/Durch den Verlust von Teilen der Ladung eines 38-Tonners, dauerten die Aufräum- und die intensiven Reinigungsmaßnahmen bis in die späten Abendstunden an. Erst um 23.00 Uhr konnte die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süden wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Die Stadtgebiete von Rendsburg und Büdelsdorf waren zur Feierabendzeit überlastet. Auch an dem Fähranleger in Nobiskrug mussten die Verkehrsteilnehmer mit sehr langen Wartezeiten rechnen. Nachdem die Zufahrt über die Berliner Straße auf die B 77 gesperrt worden war, wurde begonnen, die Autos, die sich noch in der Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süden befanden, rückwärtsfahren zu lassen, um sie so aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

