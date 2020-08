Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200817-3-pdnms Unbekannte entwendeten Marktschirm aus dem Schwimmbad

Thaden/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Thaden/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben sich bisher Unbekannte an dem Marktschirm im Schwimmbad am Batzer Weg zu schaffen gemacht. Sie entwendeten den 4m x 4m großen Sonnenschirm mit dem Logo der Marke Becks, der speziell gesichert war. Wer in der Nacht von 20.30 Uhr bis Sonntagmorgen 09.30 Uhr diesbezüglich Feststellungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 04872/5229930 zu melden.

