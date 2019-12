Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1840) Einbruch in Seniorenheim - Zeugen gesucht

Erlangen (ots)

Gestern Abend (25.12.2019) brachen Unbekannte in ein Seniorenheim im Erlanger Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 23:20 Uhr brachen zwei Männer die Seitentür eines Seniorenheims in der Marie-Curie-Straße auf und gelangten so in den Eingangsbereich des Wohnheims. Ein Zeuge bemerkte die beiden Männer, woraufhin diese ohne Beute die Flucht in östliche Richtung ergriffen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro an der beschädigten Tür.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, glatte kurze Haare, ohne Bart, trug ein rotes T-Shirt und eine dunkle Jacke mit Tarnmuster (Camouflagejacke)

Täter 2: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke

Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Michael Hetzner

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell