POL-SI: Motorradfahrer kollidierte mit Auto - #polsiwi

Am Mittwochabend (19.08.2020) ist ein 18-jähriger Motorradfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto verletzt worden. Gegen 21:20 Uhr bog ein auf der Wetzlarer Straße in Richtung Werthenbach fahrender 22-jähriger Autofahrer in ein Grundstück ab. Gleichzeitig überholte der 18-Jährige den vorausfahrenden Wagen. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Seine Crossmaschine wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000,- Euro.

