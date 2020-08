Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bus prallte gegen Baum: Schulkinder verletzt - #polsiwi

Wilnsdorf-Flammersbach (ots)

Am Montagmorgen (17.08.2020) sind durch einen Busunfall mehrere Menschen verletzt worden. Gegen 07:15 Uhr befuhr eine 42-jährige Busfahrerin mit insgesamt 28 Schulkindern die L 893 von Wilnsdorf-Flammersbach in Richtung W.-Niederdielfen. Nach dem Durchfahren einer Kurve geriet der Bus auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte frontal gegen einen Baum. Durch die Kollision erlitten 14 Insassen Verletzungen. Die Busfahrerin und vier weitere Kinder wurden in Krankenhäusern versorgt. Vor Ort kümmerten sich Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorger und der polizeiliche Opferschutz um die Betroffenen. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag. Für die Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die L 893 mehrere Stunden ab. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

-Pressestelle-

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell