POL-RE: Gladbeck: Radler stürzt in Kreisverkehr - Polizei sucht Unfallbeteiligte und Zeugen

Recklinghausen (ots)

In dem Kreisverkehr an der Arenbergstraße/Tunnelstraße ist am Mittwoch um 12.30 h ein 17-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich verletzt. Er war auf der Arenbergstraße in Richtung Dechenstraße unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren, als ein schwarzer VW Tiguan aus Richtung Dechenstraße in den Kreisverkehr fuhr. Der Radler ging davon aus, dass der Wagen den Kreisverkehr an der Arenbergstraße wieder verlassen würde. Der Wagen blieb jedoch im Kreisverkehr und verließ diesen an der Tunnelstraße. Der Radler machte eine Vollbremsung und kam dabei zu Fall. Zu einer Kollision kam es nicht. Eine unbekannte Frau half dem gestürzten Radfahrer. Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste später im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei bittet die Zeugin und den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen VW Tiguan, sich beim Verkehrskommissariat in Gladbeck zu melden (0800 2361 111).

