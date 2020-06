Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt 17-Jährigen nach einer Serie von Straftaten - Wülfrath - 2006135

Mettmann (ots)

Am Freitagabend (19. Juni 2020) floh der Fahrer eines verunfallten Renault Twingo von der Marienburger Straße in Wülfrath vor der Polizei. Der Grund: Der 17-jährige Wülfrather hatte zuvor gleich zwei Unfallfluchten verursacht, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem waren die angebrachten Kennzeichen gestohlen und das Fahrzeug war nicht für den Straßenverkehr angemeldet. Die Polizei stellte den Jugendlichen an seiner Wohnanschrift und leitete mehrere Strafverfahren ein. Sie stellten das Auto sowie die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen sicher und ordneten die Entnahme von zwei Blutprobe bei dem 17-Jährigen an, nachdem er zugegeben hatte, vorab Drogen konsumiert zu haben.

Das war passiert:

Gegen 20:30 Uhr meldete ein 22-jähriger Mettmanner der Polizei einen Verkehrsunfall auf der Danziger Straße sowie auf der Marienburger Straße in Wülfrath. Der Unfallverursacher sei zu Fuß flüchtig in unbekannte Richtung. Gegenüber den vor Ort eingetroffenen Beamten schilderte der Fahrer eines Audi A3, dass es wenige Minuten zuvor zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Danziger Straße gekommen sei. In Höhe der Einmündung zur Memeler Straße hielt der ihm vorausfahrende Fahrer eines Renault Twingo zunächst verkehrsbedingt an. Anschließend fuhr er rückwärts, um ein entgegenkommendes Fahrzeug passieren zu lassen. Hierbei beschädigte er die Fahrzeugfront des Audis des 22-jährigen Mettmanners. Die Insassen des Renault flüchteten unmittelbar zu Fuß in unbekannte Richtung, während sich der Fahrer mit seinem Renault von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Mettmann folgte dem Renault über die Danziger Straße bis in den Wendehammer der Marienstraße. Hier versuchte der Unfallverursacher die Sackgasse mit seinem Fahrzeug über einen Fußweg zu verlassen. Das Fahrzeug fuhr gegen einen Pöller und der Fahrer floh zu Fuß in unbekannte Richtung.

Noch während der Unfallaufnahme erschien ein 16-jähriger Wülfrather an der Unfallörtlichkeit, um persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren zu holen. Sowohl der 16-Jährige als auch der 22-jährige Geschädigte konnten den namentlich nicht bekannten Fahrer beschreiben und anhand eines im Fahrzeug aufgefundenen Ausweisbildes identifizieren.

Der Renault Twingo sowie die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden sichergestellt, nachdem erste Ermittlungen vor Ort ergeben hatten, dass die Kennzeichen gestohlen waren und das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und nicht angemeldet im Straßenverkehr geführt worden war. Zwei weitere im Kofferraum aufgefundene Kennzeichen wurden ebenfalls zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Nachdem der 16-jährige Insasse an seine Erziehungsberechtigten übergeben worden war, führten die Beamten Ermittlungen an der Wohnanschrift des flüchtigen Fahrers durch. Gegen 22:45 Uhr konnte der Wülfrather, versteckt vor dem Haus, angetroffen werden. Der 17-Jährige wurde zur Polizeiwache Velbert gebracht. Er stritt ab das Fahrzeug geführt und die Verkehrsunfallfluchten begangen zu haben. Er gab jedoch zu, im Laufe des Tages Cannabis konsumiert zu haben. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme von zwei Blutproben auf der Polizeiwache angeordnet und durchgeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er von der Polizeiwache entlassen. Die Ermittlungen gegen den bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen dauern derzeit noch an.

