Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Feuer im Mehrfamilienhaus - Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Elzweg 10.05.2020, 03.00 Uhr - 03.30 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache entstand in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein Treppenhausbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Elzweg. Dabei ist es nur dem beherzten und schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken, dass es keine Verletzten oder sogar Tote zu beklagen gibt.

Eine Anwohnerin wurde zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr durch Geräusche geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie Rauch aus dem betroffenen Wohnhaus aufsteigen und alarmierte sofort Polizei und Feuerwehr.

Als die ersten Funkstreifenbesatzungen der Polizei eintrafen, stand das Treppenhaus bereits voll in Flammen. Mehrere Bewohner standen an den Fenstern ihrer Wohnung, da ihnen der Fluchtweg über das Treppenhaus abgeschnitten war. Die Sekunden später eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen umgehend mit der Personenrettung und der Brandbekämpfung. Die Anwohner wurden in der Folge über Rettungsleitern oder Fluchthauben ins Freie gebracht.

Nachdem das Feuer gelöscht war übernahmen die Ermittler der Polizei die Untersuchungen zur Brandursache. Der Brandort wurde daher bis auf Weiteres beschlagnahmt. Nach ersten Schätzungen dürfte der entstandene Schaden mindestens 100.000 Euro betragen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden in Notunterkünften untergebracht.

Personen wurden bei dem Feuer zum Glück nicht verletzt.

Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das Arbeitsfeld 1 der Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Die Ermittlungen dauern an.

