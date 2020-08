Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 3 Personen nach Auffahrunfall leicht verletzt - #polsiwi

57076 Siegen, B62 / Ostrampe (ots)

Am Samstagnachmittag, 15.08.2020 gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 41-jähriger PKW-Fahrer die B 62 von der HTS her kommend in Richtung Dreis-Tiefenbach und musste an der Einmündung zur Ostrampe an der dortigen Ampel anhalten. Dies bemerkte eine nachfolgende 66-jährige PKW-Fahrerin nicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Beide Fahrer und auch ein 72-jähriger Beifahrer im unfallverursachenden Fahrzeug wurden leicht verletzt. Zur Bergung der Unfallverursacherin aus ihrem Fahrzeug musste die Feuerwehr eingesetzt werden. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurden entsprechende Reinigungsmaßnahmen durch ein Fachunternehmen durchgeführt. Daher musste der Bereich bis 20:30 Uhr gesperrt bleiben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

PHK Georg-Burger

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell