Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Unbekannter Täter entwendet Handtasche aus Auto

Hagen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (08.09.2020) gegen 16:25 Uhr auf einem Parkplatz in der Selbecker Straße eine Handtasche aus einem Auto entwendet. Die Tasche befand sich zum Tatzeitpunkt im Fußraum des Fahrzeugs. Nach bisherigen Ermittlungen schlug der Unbekannte die Scheibe der Beifahrerseite ein, um in das Auto zu gelangen. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Er beschrieb den Täter als männlich und gab an, dass dieser mit einer dunklen Kapuzenjacke bekleidet war. Der Unbekannte entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung Eilpe-Zentrum. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im angegebenen Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986-2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell