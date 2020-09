Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

In der Kattenohler Straße kam es am Dienstag (08. September) gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad hinter einem VW in Richtung Zur Hünenpforte. In einer Rechtskurve verlangsamte die 59-jährige Fahrerin des Autos die Geschwindigkeit, da sie nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte links abzubiegen. Der Mann wollte sie mit seinem Rennrad links überholen und kollidierte aus ungeklärter Ursache mit dem Auto. Durch den Zusammenstoß stürzte der Hagener und verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Fahrrad wurde durch den Verkehrsdienst der Polizei von der Unfallörtlichkeit abgeholt und zur Polizeiwache Innenstadt gebracht. Dort wird es so lange verwahrt, bis der 46-Jährige dieses abholt. Der Sachschaden wird auf ca. 700 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (ra)

