Polizei Hagen

POL-HA: Hagener leistet Widerstand

Hagen (ots)

Am Dienstag, den 08.09.2020, kam es gegen 07:00 Uhr in der Mollstraße zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte. Zuvor fiel ein 38-Jähriger in einem Wohnhaus auf, als er versuchte jemanden im Haus durch mehrfaches klingeln und klopfen an diversen Wohnungstüren zu erreichen, der dort jedoch nicht wohnhaft war. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung versuchte der Mann sich zunächst einer Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch durch die Polizisten noch eingeholt und angehalten werden. Als die Beamten den Hagener während der Kontrolle durchsuchen wollten, wehrte sich dieser jedoch dagegen und versuchte die Polizisten zu schlagen. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizeibeamten blieben bei dem Angriff unverletzt. Gegen den 38-Jährigen wurde eine Anzeige gefertigt und das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

