POL-HA: Begrüßung der neuen Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter

Am 07. September wurden in Hagen 241 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter durch Polizeipräsident Wolfgang Sprogies, sowie die Hagener Ausbildungsleitung begrüßt. Wolfgang Sprogies hieß die jungen Leute herzlich willkommen und wünschte viel Erfolg und gutes Gelingen für das anstehende dreijährige duale Studium. Anlässlich der aktuellen Coronaschutzverordnung fand die Begrüßung im Hagener Ischeland-Stadion statt. Dort begegnete man sich mit ausreichendem Abstand und einem Ausblick darauf, was die angehenden Polizistinnen und Polizisten erwartet - eine sportliche Ausbildung und ein bewegter Beruf.

