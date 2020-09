Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montag, den 07.09.2020, gegen 13:00 Uhr in der Boeler Straße. Nach bisherigen Ermittlungen beschädigte eine 65-Jährige mit ihrem Renault das geparkte Fahrzeug einer 44-Jährigen. Anschließend entfernte sich die Hagenerin von dem Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und setzte die Fahrzeughalterin in Kenntnis. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.200 Euro geschätzt. Der Führerschein der 65-Jährigen wurde durch die Beamten beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

