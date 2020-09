Polizei Hagen

POL-HA: Hagener nach körperlicher Auseinandersetzung schwer verletzt

Hagen (ots)

Am Montag, den 07.09.2020, kam es gegen 13:20 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Springe. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein 44-Jähriger zunächst mit zwei Tatverdächtigen in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf griffen die beiden 35- und 49-Jährigen den Mann unvermittelt an und schlugen auf diesen ein. Der Hagener wurde dabei schwer verletzt und anschließend stationär in einem Krankenhaus behandelt. Nach Eintreffen der Polizei konnten die Täter im Nahbereich angetroffen und aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen werden. Das Fachkommissariat übernimmt die weiterer Ermittlungen. (kh)

