POL-KB: Vöhl: Folgemeldung - Sprengstoffspürhund nichts gefunden - Sperrungen aufgehoben - Gebäude wieder freigegeben

Korbach (ots)

(siehe auch Pressemeldung vom 20.02.2020, 15:59 Uhr)

Ein bislang unbekannter Mann hatte heute Nachmittag bei der Gemeinde Vöhl angerufen und mit einer Bombe im Rathaus gedroht. Nach der Räumung des Rathauses, die in vorbildlicher Weise komplikationslos und ruhig erfolgte sowie innerhalb weniger Minuten bereits abgeschlossen war, wurden durch die Polizei die Zufahrtswege und auch Fußgängerwege zum Gebäude weiträumig gesperrt. Mit dem angeforderten Sprengstoffspürhund wurde das gesamte Gebäude durchsucht. Es konnte kein Sprengstoff gefunden werden, so dass das Gebäude um 16:35 Uhr wieder freigegeben werden konnte. Gleichzeitig wurden auch die äußeren Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben. Die Kriminalpolizei Korbach führt nun Ermittlungen wegen "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten". Die Ermittlungen zur Identität des Anrufers laufen auf Hochtouren. Der Stimme nach handelt es sich um einen Mann, der Deutsch ohne erkennbaren Akzent sprach. Das Motiv ist noch unklar. Bei Ermittlungserfolg hat der Täter außer der Strafe damit zu rechnen, dass ihm die entstandenen Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können.

