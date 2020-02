Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Lelbach: Sexueller Übergriff - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Am Samstagabend, 15. Februar, gegen 20:30 Uhr drangen drei maskierte Täter in einen Pferdestall am Ortsrand von Lelbach ein. Sie verwüsteten die Stallungen und ließen zwei Pferde aus ihren Boxen laufen. Während der Tatausführung wurden die Täter durch eine junge Frau überrascht, die kurze Zeit später ihre Pferde versorgen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau direkt durch die Unbekannten bedrängt. Anschließend kam es zu einer Sexualstraftat durch einen der Täter.

Nach der Tat flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Geschädigte verständigte sofort über Notruf die Polizei. Sofort eingeleitete und intensive Fahndungsmaßnahmen führten bislang zu keinem Ergebnis. Die Kriminalpolizei Korbach hat noch am selben Abend die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Der Tatort wurde abgesperrt und durch die Feuerwehr ausgeleuchtet, um eine intensive Spurensuche zu gewährleisten.

Täterbeschreibung:

drei maskierte Täter

trugen alle Handschuhe

waren dunkel gekleidet

dunkle Augen

helle Haut

zwei Täter ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur

dritter Täter größer als die Mittäter und sehr schlank

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern machen oder sonstige sachbezogene Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Korbach unter 05631/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell