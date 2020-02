Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Diebstahl in Juwelierladen endet mit Festnahme - Ermittlungsverfahren gegen 45-Jährigen eingeleitet

Korbach (ots)

Der Diebstahl von Modeschmuck in einem Juweliergeschäft am Dienstagnachmittag (18.2.) scheiterte. Dank der Hilfe eines aufmerksamen Zeugen kam es zu einem schnellen Fahndungserfolg der Polizei. Der Täter konnte nach kurzer Zeit an der Fürstengalerie festgenommen werden.

Kurz nach 14 Uhr begab sich der 45-jährige Beschuldigte an das Geschäft in der Brunnenstraße. In einem unbeobachteten Augenblick brach er eine vor dem Geschäft stehende Glasvitrine auf und schnappte sich aus der Auslage zwei Kissen mit Ringen und Halsketten im Wert von etwa 10.000 Euro. Mit dem Modeschmuck aus Edelstahl und Silber flüchtete er. Doch die Flucht währte nur kurz. Ein Zeuge hatte den Täter verfolgt, verlor ihn aber wieder aus den Augen. Durch eine gute Täterbeschreibung konnte die Polizei den Beschuldigten, der gerade in einen Linienbus nach Korbach einsteigen wollte, kurze Zeit später an der Fürstengalerie aufgreifen und festnehmen. Bei seiner anschließenden Durchsuchung stießen die Beamten in seinen Taschen auf den entwendeten Schmuck. Für die anschließenden polizeilichen Maßnahmen musste der 45-jährige Korbacher die Beamten mit zur Wache begleiten. Danach durfte er wieder gehen. Zukünftig wird er sich wegen besonders schwerem Diebstahl strafrechtlich verantworten müssen. Der Beschuldigte ist der Polizei kein Unbekannter und bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten.

