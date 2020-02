Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Lagerhallen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannter Täter in Lagerhallen der EWF in der Medebacher Landstraße in Korbach ein. Sie stahlen Kupferkabel und Messingformteile. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher gelangten zunächst gewaltsam auf das Firmengelände. Dort brachen sie in eine Lagerhalle ein. Aus dieser Halle stahlen sie Kupferkabel, welches auf Holzrollen gelagert war. Aus einer weiteren aufgebrochenen Halle konnten sie nichts entwenden. Die Täter gelangten aber noch in eine dritte Lagerhalle. Dort stahlen sie Messingformteile.

Die Höhe des Diebesgutes beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro, der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport benutzten die Täter ein geeignetes Fahrzeug.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer hat am Wochenende im Bereich der EWF in der Medebacher Landstraße verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere zu einem Fahrzeug, gemacht oder kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

