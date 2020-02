Polizei Korbach

POL-KB: Vöhl

Fritzlar - Tatverdächtiger der Brandstiftung vom 16. Januar in Vöhl-Dorfitter festgenommen

Korbach (ots)

Gestern (23. Februar) konnte ein 20-Jähriger in Fritzlar festgenommen werden, der im Verdacht steht, am 16. Januar in Vöhl-Dorfitter eine schwere Brandstiftung begangen zu haben.

Am Abend des 16. Januars kam es in einem Wohnhaus in der Korbacher Straße in Vöhl-Dorfitter zu einem Brand. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach ergaben, dass das Feuer in zwei Zimmern des überwiegend von Flüchtlingen bewohnten Gebäudes vorsätzlich gelegt wurde. Der Sachschaden wurde auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 20-jährigen Eritreer, der in dem Haus wohnte und nach der Tat flüchtig war (siehe OTS-Meldung vom 17.01.2020).

Die weiteren Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei Korbach führten zunächst nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ das Amtsgericht Kassel einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Bei den weiteren verdeckten Ermittlungen der Kriminalpolizei Korbach ergaben sich Hinweise, dass sich der Gesuchte in Fritzlar aufhalten könnte.

Gestern konnte der Tatverdächtige durch Zivilbeamte der Polizeidirektion Schwalm-Eder in Fritzlar festgenommen werden. Nach Verkündung des Haftbefehls des Amtsgerichts Kassel folgte die Einlieferung eine Justizvollzugsanstalt.

