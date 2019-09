Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räder von nagelneuen VW Golf entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Mecklenburger Straße 02.09.2019, 23.30 Uhr - 03.09.2019, 05.20 Uhr

Die Serie von Räderdiebstählen in Wolfsburg reißt nicht ab. In der Zeit zwischen Montagabend 23.30 Uhr und Dienstagmorgen 05.20 Uhr haben Unbekannte zugeschlagen und von einem weißen Golf alle vier Räder abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug stand auf dem Gemeinschaftsparklatz vor einer Bankfiliale in der Mecklenburger Straße. Die Täter hatten die vier Räder auf Leichtmetallfelgen des Typs Pretoria abmontiert und den Golf auf Holzklötzen aufgebockt zurückgelassen. Besonders ärgerlich ist, dass die 31 Jahre alte Besitzerin ihren Wagen erst am gestrigen Montag gekauft hatte. Durch den Diebstahl ist ein Schaden von mindestens 2.000 Euro entstanden. Da der Parkplatz direkt an der Mecklenburger Straße liegt und somit sowohl von vorbeifahrenden Autofahrern als auch Anwohnern gut eingesehen werden kann, hofft die Polizei darauf, dass Zeugen verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

